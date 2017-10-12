Шарапова: сделав брейк во втором сете, я заиграла агрессивнее

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после победы над представительницей Польши Магдой Линетт во втором круге турнира в Тяньцзине со счётом 7:5, 6:3.

«Мы обе уверенно удерживали свои подачи в первом сете. Я допустила немало ошибок на приёме, поэтому партия получилась непростой. Но как только мне удалось сделать брейк во втором сете, я заиграла агрессивно и набрала ход», — приводит слова Шараповой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Мария поспорит со швейцаркой Стефани Фёгель.