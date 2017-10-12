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Роже и Тецэу квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в паре

12 октября 2017, четверг. 14:55 Теннис

Голландец Жан-Жюльен Роже и представитель Румынии Хоря Тецэу квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в парном разряде, который пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября 2017 года, сообщает официальный сайт ATP-тура.

Ранее право выступить на этих соревнованиях завоевали дуэты Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия) и действующие чемпионы Хенри Континен (Финляндия) / Джон Пирс (Австралия).

Роже и Тецэу в третий раз сыграют на Итоговом чемпионате в паре. В 2015 году они стали победителями этого турнира.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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