Кудрявцева и Бондаренко проиграли в 1/4 финала турнира в Тяньцзине в паре

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и представительница Украины Катерина Бондаренко, посеянные на турнире в Тяньцзине в парном разряде под первым номером, не смогли пробиться в полуфинал. В четвертьфинале они проиграли румынке Ирине Бегу и итальянке Саре Эррани со счётом 6:7 (4:7), 6:2, [6:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

За выход в финал соревнований в Тяньцзине Бегу и Эррани поспорят с представительницей Беларуси Ариной Соболенко и китаянкой Сюй Ифань. Турнир завершится 15 октября.