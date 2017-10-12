Дель Потро: одна из моих целей на следующий год — просто провести полный сезон

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, обыгравший в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае представителя Германии Александра Зверева со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, рассказал о своей задаче на следующий сезон.

«Одна из моих целей на следующий год — просто провести полный сезон. Сыграть на 20-22 турнирах было бы здорово. Если уровень моей игры будет расти, то я смогу приблизиться к топ-группе. Но это нелегко. Я сделал огромные усилия после всех травм, чтобы вновь играть в теннис. Пока у меня всё получается отлично», — приводит слова дель Потро официальный сайт тура.