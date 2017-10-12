А. Зверев: дель Потро провёл один из лучших матчей в этом сезоне

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё поражение в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае от представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 4:6.

«Думаю, Хуан-Мартин провёл великолепный матч, может быть, один из лучших в сезоне. Мы оба здорово действовали на задней линии. Я даже не знаю, что мог бы сделать лучше. Но, кажется, где-то я ужасно сыграл на приёме, мне было нелегко входить в розыгрыши после его подач», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP-тура.