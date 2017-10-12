Суарес одержал 400-ю в карьере победу в парном разряде

Бразилец Бруно Суарес, обыгравший с представителем Великобритании Джейми Марреем южноафриканца Кевина Андерсона и серба Ненада Зимонича во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае со счётом 7:5, 6:2, одержал 400-ю победу в карьере в парном разряде.

«Это поразительное число и особенное достижение для меня. Я не мог представить, что достигну такой отметки. Мне очень приятно выступать на крупнейших турнирах с лучшими игроками мира. Это особенный день для меня и для всего бразильского тенниса. Это большая честь», — приводит слова Суареса официальный сайт тура.