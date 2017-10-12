Федерер победил Долгополова в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (2) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух сетах обыграв представителя Украины Александра Долгополова (Q) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час. Вторая ракетка мира 11 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Долгополова 6 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Федерер поспорит с победителем матча Жиль Симон (Франция) — Ришар Гаске (Франция).

