Надаль: в матче с Фоньини я здорово сыграл во всех аспектах

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над итальянцем Фабио Фоньини в третьем круге турнира в Шанхае со счётом 6:3, 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с болгарином Григором Димитровым.

«Я провёл очень хороший матч. Не знаю, как много ошибок, в том числе невынужденных, я совершил, но их было немного. Я здорово сыграл во всех аспектах. Я делал правильные вещи на корте. Победа со счётом 6:3, 6:1 в матче с таким соперником, как Фоньини, — это большой успех для меня. Он провёл здесь два прекрасных матча, обыграл Вердаско и Пуи. Выход в четвертьфинал — отличная новость для меня.

Матч с Григором будет непростым. Если я хочу сохранять шансы на успех, то должен буду играть хорошо. Надеюсь, я буду готов к этому, потому что сейчас я играю очень хорошо», — цитирует Надаля официальный сайт тура.