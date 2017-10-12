Ларссон победила Лепченко и вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Шведка Юханна Ларссон переиграла американку Варвару Лепченко во втором круге турнира категории WTA International в Линце (Австрия) — 6:2, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Ларссон ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Лепченко 1 эйс, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



За место в полуфинале Ларссон поспорит либо со швейцаркой Викторией Голубич, либо с Викторией Томовой из Болгарии. Турнир завершится 15 октября.