Конта: жаль, что я не смогла продолжить битву за Сингапур

Британка Йоханна Конта, занимающая девятое место в чемпионской гонке, прокомментировала свой отказ от выступления на «ВТБ Кубке Кремля» из-за травмы, лишившей её шансов квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре.



«Я хочу обратиться к своим болельщикам. Как вы уже наверняка знаете, мне пришлось сняться с турнира в Москве. Конечно, мне жаль что я не смогла продолжать битву за Сингапур. Но я хочу поздравить всех девушек, которые квалифицировались на Итоговый чемпионат. Я прилагаю все усилия, чтобы восстановиться и всё-таки поехать в Сингапур в статусе запасной, а затем выступить в Чжухае. Спасибо всем за вашу непрекращающуюся поддержку. Скоро увидимся на корте!» — написала Конта в своём «твиттере».