Медина-Гарригес прекратила сотрудничество с Остапенко

Испанка Анабель Медина-Гарригес сообщила, что прекращает сотрудничество с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко. По словам Анабель, такое решение она приняла после назначения на должность капитана сборной Испании в Кубке Федерации.

«Когда мне поступило предложение от испанской федерации, мне было тяжело принять решение, поскольку я тренировала Остапенко, седьмую ракетку мира. Но работа в сборной всё же перевесила. Быть капитаном команды в Кубке Федерации — это вершина для меня», — приводит слова Медины-Гарригес Tennis.com.