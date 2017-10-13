Текстовая трансляция встречи Шараповой и Фёгель в Тяньцзине начнётся в 08:45 мск

Российская теннисистка Мария Шарапова встретится с соперницей из Швейцарии Стефани Фёгель в четвертьфинале турнира в Тяньцзине. Для россиянки это будет второй четвертьфинал в сезоне после Штутгарта.



Соперницы ни разу друг с другом не играли. Мария сейчас 86-я ракетка мира, а Стефани — 196-я. На пути к четвертьфиналу Шарапова одержала победы над румынкой Ириной Бегу и спортсменкой из Польши Магдой Линетт. Фёгель в свою очередь оказалась сильнее американки Кристи Эрим Анн и представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Шараповой и Фёгель, присоединиться к которой можно по этой ссылке.