Кырстя: первый сет матча с Вихлянцевой длился целую вечность

Румынка Сорана Кырстя прокомментировала свою победу над россиянкой Натальей Вихлянцевой во втором круге турнира в Линце со счётом 7:6 (16:14), 6:4.

«Это был очень тяжёлый матч. Мы более двух часов играли два сета. Соперница играла на очень высоком уровне. Я очень рада, что нашла путь к победе и боролась. Думаю, это большой шаг вперёд для меня. Я смогла выиграть, не демонстрируя свой лучший теннис.

Я уверена, что это был самый долгий тай-брейк в моей жизни. В определённый момент я даже забыла, какой счёт. Я просто знала, что либо я впереди на одно очко, либо соперница. Мне было важно не концентрироваться на счёте.

Первый сет длился целую вечность. Тай-брейк получился как отдельный матч. Я очень много бегала сегодня. Хорошо, что завтра я сыграю поздно вечером и у меня будет время на отдых и восстановление», — цитирует Кырстю официальный сайт тура.

В четвертьфинале соперницей Сораны будет словачка Магдалена Рыбарикова.