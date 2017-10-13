Чилич стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Шанхае

Хорватский теннисист Марин Чилич (4) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух сетах обыграв представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Уроженец Междугорья 10 раз подал навылет и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Альберта 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Шанхае Чилич поспорит с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 1) —Григор Димитров (Болгария, 6).