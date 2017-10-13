Футболист Пато посетил матч Шараповой в Тяньцзине

Нападающий футбольного клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бразилец Алешандре Пато посетил матч турнира в Тяньцзине между российской теннисисткой Марией Шараповой и представительницей Швейцарии Стефани Фёгель. Бывшая первая ракетка мира, пятикратная чемпионка соревнований «Большого шлема» одержала победу со счётом 6:3, 6:1. Также футболист сфотографировался с представительницей Беларуси Ариной Соболенко и итальянкой Сарой Эррани.
Фото доступно в официальном «твиттере» соревнований.
Турнир в Тяньцзине завершится 15 октября.