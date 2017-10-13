Соперницей Шараповой в полуфинале турнира в Тяньцзине будет Пэн Шуай

Китайская теннисистка Пэн Шуай (3) вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине, в двух партиях разгромив представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час. Китаянка 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Тяньцзине Пэн Шуай поспорит с бывшей первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой (WC). Турнир завершится 15 октября.