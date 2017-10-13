16 октября Чилич станет четвёртой ракеткой мира

Хорватский теннисист Марин Чилич, пробившийся в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), в двух партиях обыграв представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:3, 6:4, 16 октября поднимется на четвёртую строчку рейтинга ATP, опередив немца Александра Зверева. Это станет личным рекордом уроженца Меджугорья.

За выход в финал соревнований в Шанхае Чилич поспорит с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария, 6). Турнир завершится 15 октября.