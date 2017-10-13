Гаврилова одолела Кабреру в Гонконге, несмотря на 16 двойных ошибок

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (7) пробилась в полуфинал турнира в Гонконге, в трёх партиях обыграв свою соотечественницу Лизетт Кабреру со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 16 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 10 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в финал соревнований в Гонконге Гаврилова поспорит с представительницей США Дженнифер Брэйди. Турнир завершится 15 октября.