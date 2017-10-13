Стрыцова и Азаренко снялись с турнира в Люксембурге, Родина попала в основу

Организаторы турнира в Люксембурге в «Твиттере» сообщили, что чешская теннисистка Барбора Стрыцова и представительница Беларуси Виктория Ааренко приняли решение сняться с соревнований, которые пройдут с 16 по 21 октября.

Стрыцова объяснила свой отказ от участия в турнире сложностями с календарём выступлений. Барбора на этой неделе выступает в Линце, где дошла до четвертьфинала. Азаренко сослалась на личные причины.

Также с турнира снялись чешка Маркета Вондроушова и Магда Линетт из Польши. В основную сетку попали испанка Сара Соррибес-Тормо, словачка Яна Чепелова и россиянка Евгения Родина.