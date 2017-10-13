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Тарпищев: после новости о Шараповой к Кубку Кремля будет повышенный интерес

13 октября 2017, пятница. 15:14 Теннис

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал новость о том, что россиянка Мария Шарапова сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 14 по 22 октября.

«Рад, что Мария Шарапова примет участие в «ВТБ Кубок Кремля». Мы очень этого хотели. Теперь к турниру будет повышенный интерес. Наши болельщики очень любят Марию и обязательно придут посмотреть на неё. Что касается её перспектив, то они будут ясны после завтрашней жеребьёвки. В любом случае желаю ей удачи», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Шарапова сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Шамиль Тарпищев Кубок Кремля
Новости. Теннис
13 октября 2017, пятница
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