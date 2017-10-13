Дель Потро одолел Троицки в четвертьфинале турнира в Шанхае

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (16) пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в трёх партиях обыграв представителя Сербии Виктора Троицки со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. Уроженец Тандиля 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Троицки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований дель Потро поспорит с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Роджер Федерер (Швейцария, 2).