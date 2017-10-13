Селиваненко: жду от Шараповой победы на «ВТБ Кубке Кремля»

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко прокомментировал информацию о том, что россиянка Мария Шарапова сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт с 14 по 22 октября в Москве.



«Мария Шарапова – это человек, который собирает полные трибуны в любом месте. В Москве её очень ждут, её давно не видели здесь на корте. Это будет действительно знаковое событие для наших болельщиков. Не будем забывать, что Маша сейчас в Тяньцзине, ей предстоит полуфинал. Надеемся, что потом будет и финал. Сначала надо пожелать ей успешно завершить выступление в Китае, а мы все её ждём в Москве. Что касается выступления Шараповой на турнире, то от неё мы всегда ждём только одного результата – победного. Поэтому жду её победы на «ВТБ Кубке Кремля». Ей это под силу на любом турнире», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Шарапова сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля»