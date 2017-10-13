Павлюченкова победила Осаку и сыграет с Ван Цян в полуфинале турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (6) вышла в полуфинал турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 19 минут. Уроженка Самары 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Осаки 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Гонконге Павлюченкова поспорит с представительницей Китая Ван Цян. Турнир завершится 15 октября.