Дзаламидзе и Кнолль вышли в полуфинал турнира в Линце в парном разряде

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолль вышли в полуфинал турнира в Линце в парном разряде. В четвертьфинальном матче Дзаламидзе и Кнолль нанесли поражение четвёртой паре соревнований украинке Надежде Киченок и представляющей Австралию Анастасии Родионовой со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 18 минут. Победительницы реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов и допустили 4 двойные ошибки. На счету проигравших 2 брейка и 3 ошибки на подаче.

За выход в финал российско-швейцарская пара сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску и Оксаной Калашниковой из Грузии.