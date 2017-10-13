Мацукевич и Дубривный получили «уайлд-кард» в квалификацию «ВТБ Кубка Кремля»

Определилась мужская сетка квалификационного турнира «ВТБ Кубок Кремля». «Уайлд-кард» в квалификацию получили два россиянина — действующий чемпион страны в одиночном разряде Денис Мацукевич и 18-летний Артём Дубривный. Мацукевич за выход в следующий раунд поспорит со своим соотечественником Алексеем Ватутиным, имеющим пятый номер посева. Соперником Дубривного по первому кругу станет опытный чех Лукаш Росол (6).

Первый номер посева получил серб Филип Краинович, занимающий 79-е место в рейтинге ATP. Его соперником станет австралиец Марк Полманс. Представитель Казахстана Михаил Кукушкин (2), финалист турнира 2013 года, начнёт соревнования матчем с Санджаром Файзиевым из Узбекистана, а четвертьфиналист «ВТБ Кубка Кремля» — 2016 Александр Бублик из Казахстана (3) сыграет против уроженца Кейптауна Ллойда Харриса.