Веснина и Макарова не сыграют в паре до Итогового турнира WTA

Олимпийская чемпионка-2016 в паре с Екатериной Макаровой, 19-я ракетка мира в одиночном разряде Елена Веснина заявила, что решила сосредоточиться на одиночном разряде до Итогового турнира WTA.

«У нас с Катей сложный сезон получился, длинный, мы очень устали и решили, что лучше поберечь силы перед Итоговым чемпионатом в Сингапуре и выложиться на все 100% в одиночном разряде. Надеюсь, мы порадуем болельщиков своими одиночными выступлениями», — приводит слова Весниной пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».