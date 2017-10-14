Соболенко обыграла Эррани и вышла в финал турнира в Тяньцзине

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в Тяньцзине, призовой фонд которого превышает $ 400 тыс. В полуфинальном матче она в двух сетах обыграла итальянку Сару Эррани (Q) — 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 58 минут. На счету Соболенко 10 эйсов, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 7 из 7. Эррани, в свою очередь, реализовала 3 брейк-пойнта из 4.

В финале Соболенко сыграет с победительницей пары Мария Шарапова (Россия, WC) — Пэн Шуай (Китай, 3).