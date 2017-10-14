Гаврилова вышла в финал турнира в Гонконге, где может сыграть с Павлюченковой

Австралийка Дарья Гаврилова (7) победила американку Дженнифер Брэйди в полуфинале турнира категории WTA International в Гонконге — 6:0, 7:5. Ранее теннисистки никогда друг с другом не играли.



Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Гаврилова сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из 12. Брэйди один раз подала навылет, сделала три двойные и реализовала оба заработанных брейк-пойнта.



За титул Гаврилова поспорит либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с китаянкой Ван Цян.