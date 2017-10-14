Павлюченкова победила Ван Цян и сыграет с Гавриловой в финале турнира в Гонконге

Россиянка Анастасия Павлюченкова (6) стала финалисткой турнира категории WTA International в Гонконге, обыграв китаянку Ван Цян в двух партиях — 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 14 минут. Павлюченкова сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Ван Цян два эйса и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Двойных ошибок у китаянки не было.



За титул Анастасия поспорит с представляющей Австралию Дарьей Гавриловой. В случае победы она впервые в карьере завоюет три титула WTA в одиночном разряде за один сезон.