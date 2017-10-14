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Павлюченкова победила Ван Цян и сыграет с Гавриловой в финале турнира в Гонконге

14 октября 2017, суббота. 12:15 Теннис

Россиянка Анастасия Павлюченкова (6) стала финалисткой турнира категории WTA International в Гонконге, обыграв китаянку Ван Цян в двух партиях — 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 14 минут. Павлюченкова сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Ван Цян два эйса и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Двойных ошибок у китаянки не было.

За титул Анастасия поспорит с представляющей Австралию Дарьей Гавриловой. В случае победы она впервые в карьере завоюет три титула WTA в одиночном разряде за один сезон.

Гонконг 2017. 1/2 финала
14 октября 2017 года, суббота. 10:50 МСК
Ван
Цян
Анастасия
Павлюченкова
3:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Дарья Гаврилова
Новости. Теннис
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