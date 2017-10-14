Первушина, Кравчук, Габашвили получили «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля»

Обладательницей «уайлд-кард» на "ВТБ Кубке Кремля», помимо Марии Шараповой, стала 17-летняя россиянка Олеся Первушина — полуфиналистка юниорских «Ролан Гаррос» и Уимблдона 2016 года. Обладательница третьей «уайлд-кард» станет известна позднее.



На мужской "ВТБ Кубок Кремля» специальные приглашения от организаторов получили россияне Константин Кравчук, Теймураз Габашвили и Роман Сафиуллин.

Напомним, что о согласии Шараповой сыграть на турнире стало известно накануне. Мария не выступала на «ВТБ Кубке Кремля» с 2007 года.