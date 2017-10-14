Кузнецов сыграет с Медведевым, Хачанов может встретиться с Донским в Москве

Состоялась жеребьёвка «ВТБ Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде. Первым соперником лидера посева, испанцаПабло Карреньо-Бусты, станет кто-то из россиян — либо Андрей Кузнецов, либо Даниил Медведев.



Испанец Альберто Рамос в своём стартовом матче может сыграть с получившим «уайлд-кард» россиянином Теймуразом Габашвили. Другие обладатели «уайлд-кард»: Роман Сафиуллин и Константин Кравчук встретятся с победителями квалификации. С кем-то из отборочных соревнований на старте сыграет и Андрей Рублёв. Карен Хачанов стартует с матча с Дуди Селой, а во втором круге может встретиться с Евгением Донским, которому нужно победить бразильца Рожериу Дутра да Силву.