Тарпищев: если Кузнецова усугубит травму, то может закончить карьеру

Россиянка Светлана Кузнецова хотела выступить на «ВТБ Кубке Кремля», несмотря на травму кисти. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.



«Света Кузнецова очень хотела играть на „Кубке Кремля“, она рвётся в бой, несмотря на травму. Мы уговаривали даже, чтобы не играла. Она и сейчас хочет играть. Но если усугубит травму, то может вообще закончить. Мы страхуемся, Свете назначено консервативное лечение. Операция пока не грозит, но врачи не рекомендовали играть — иначе травма только усугубится. Лучше не доводить до операции. Здоровье важнее, чем турниры. Сухожилие лечится тяжело, на восстановление точно нужен ещё как минимум месяц», — сказал Тарпищев в интервью «Р-Спорт».