Надаль победил Чилича и может сыграть с Федерером в финале «Мастерса» в Шанхае

Испанец Рафаэль Надаль (1) стал первым финалистом турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае, победив хорвата Марина Чилича (4) в двух упорных партиях — 7:5, 7:6 (7:3). Во втором сете Надаль проиграл подачу на матч с матчбола.



Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Надаль выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Чилича 13 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



В финале Надаль сыграет либо со швейцарцем Роджером Федерером (2), либо с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (16).