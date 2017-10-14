Шарапова: в финале Тяньцзиня меня ждёт амбициозная соперница

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала выход в финал турнира в Тяньцзине и оценила свою соперницу, белоруску Арину Соболенко.



«Финал — это та стадия, на которой я хочу играть, и играть хорошо. Я долго шла к возвращению в матчи за титул. Я очень рада, но в последнем матче турнира меня ждёт амбициозная соперница. Судя по тому, что мне удалось увидеть, она очень хорошая теннисистка. Она голодна, юна и мотивирована. Мне приятно, что она в чём-то равняется на меня, но я понимаю, что она хочет добиться того же, чего и я, — стать чемпионкой, и это делает её опаснее. Мы обе заслужили того, чтобы быть в финале. Я рада, что впервые после возвращения вышла в финал на этом турнире», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.