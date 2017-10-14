Селиваненко: Звонарёва заболела, а Первушина не успевала сыграть в квалификации

Вице-президент Федерации тенниса России и директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко прокомментировал ситуацию с «уайлд-кард» в основную и квалификационную сетки.



«Две «уайлд-кард» от WTA, которые в итоге никому не достались, обусловлены определёнными правилами – это те теннисистки, которые по итогам прошлого года были в топ-20. Эти правила в ближайшее время, думаю, будут корректироваться, потому что они не идеальны. Их бы хорошо было доработать, и этот процесс идёт. В данном случае всё очевидно – тем, кто отобрался в Сингапур, заявляться к нам нет смысла, а те, кто хотел играть, они заявились и так.



Вера Звонарёва прислала смс, что она заболела. Мы всегда стараемся держать «уайлд-кард» для своих. Та же Алиса Клейбанова попросила, и ей удалось дать в отборочные. В принципе, в этом году мы дали приглашения всем, кто просил.



Что касается Олеси Первушиной, то в прошлом году по юниорам она была одной из лучших в мире, в этом году у неё были некоторые проблемы, из-за которых она вынуждена была пропустить часть сезона. Но сейчас она начала играть и достаточно хорошо выступила во Франции на турнире ITF – дошла из квалификации до четвертьфинала основы. В принципе, посовещавшись с тренерами сборной и с учётом обязательств, которые есть у турнира перед мировыми агентствами, мы приняли такое консенсусное решение, которое все поддержали. На самом деле «уайлд-кард» – это ведь не универсальная вещь. Кому-то, наоборот, удобнее начинать играть с отборочных соревнований, набирать уверенность в матчах. А возвращаясь к Первушиной – если бы ей не дали «уайлд-кард» в основу, то на отборочные она бы после четвертьфинала во Франции просто не успела.



Почему некоторые россиянки поехали в Люксембург? у нас всего 2 «уайлд-кард» в основу и 4 в квалификацию, поэтому кто-то предпочитает играть сразу в основе, но на турнирах чуть более низкой категории. Кому-то нужно наигрывать матчи, кому-то набирать практику. На одних «уайлд-кард» тоже далеко не уедешь. Всё хорошо в своё время», — сказал Селиваненко корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.