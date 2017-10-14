Хачанов снялся с «ВТБ Кубка Кремля» из-за проблем с плечом

Россиянин Карен Хачанов, получивший восьмой номер посева, снялся с «ВТБ Кубка Кремля» из-за проблем с плечом. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Место Хачанова в сетке занял хорват Борна Чорич, ставший девятым сеяным. Также отказ Карена означает, что кто-то из проигравших в финальном раунде квалификации теннисистов попадёт в основную сетку как «лаки-лузер».

В прошлом году Хачанов проиграл в первом круге «ВТБ Кубка Кремля», а в год дебюта, в 2013-м, дошёл здесь до четвертьфинала.