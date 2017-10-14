Тарпищев: ждём побития прошлогодних показателей по продажам билетов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что ожидает притока зрителей на «ВТБ Кубок Кремля» по сравнению с прошлым годом. Напомним, что на этом турнире впервые за десять лет выступит россиянка Мария Шарапова, экс-первая ракетка мира и обладательница «Карьерного шлема».



«В этом году ждём побития прошлогодних показателей. В прошлом году нас посетили 68 тыс. человек за неделю. В этом году уже на сегодняшний день по билетной программе уже было продано на 20 % больше билетов», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.