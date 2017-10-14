Победы Павлюченковой и Гавриловой — в видеообзоре полуфиналов турнира в Гонконге

Россиянка Анастасия Павлюченкова (6) стала финалисткой турнира категории WTA International в Гонконге, обыграв китаянку Ван Цян в двух партиях — 6:3, 6:4. За 1 час 14 минут Павлюченкова сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

Видеообзор матча Павлюченкова — Ван Цян можно посмотреть на «Чемпионате».

За титул Павлюченкова поспорит с представляющей Австралию Дарьей Гавриловой (7), которая в своём полуфинале победила американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:0, 7:5.

Видеообзор матча Гаврилова — Брэйди можно посмотреть на «Чемпионате».