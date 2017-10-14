Победы Федерера и Надаля — в видеообзоре полуфиналов турнира в Шанхае

Испанец Рафаэль Надаль (1) стал финалистом турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае, победив хорвата Марина Чилича (4) в двух упорных партиях со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Во втором сете Надаль проиграл подачу на матч с матчбола.

За титул лидер рейтинга АТР сразится со второй ракеткой мира, швейцарцем Роджером Федерером, который в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 6:3 обыграл 16-го сеяного — аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.

Видеообзор полуфиналов «Мастерса 1000» в Шанхае можно посмотреть на «Чемпионате».