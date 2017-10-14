Соперница Шараповой на «ВТБ Кубке Кремля» вышла в финал турнира в Линце

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова вышла в финал турнира в Линце. В полуфинальном матче Рыбарикова в двух сетах обыграла Викторию Голубич из Швейцарии со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 50 минут. Рыбарикова 3 раза подала навылет и реализовала 4 брейк-пойнта и 7. На счету Голубич 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 2 брейка.

За титул Рыбарикова сыграет со второй сеяной — чешкой Барборой Стрыцовой.

Напомним, на следующей неделе Рыбарикова станет первой соперницей россиянки Марии Шараповой на «ВТБ Кубке Кремля».