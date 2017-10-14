Получившая «уайлд-кард» Клейбанова победила Дьяченко в 1-м круге квалификации

Российская теннисистка Алиса Клейбанова (WC), в прошлом 20-я ракетка мира, в первом круге квалификации «ВТБ Кубка Кремля» в двух сетах обыграла россиянку Виталию Дьяченко со счётом 6:3, 6:4 и прокомментировала ход поединка.

«Матч прошёл отлично, давно не играла здесь на центральном корте. Много приятных воспоминаний с «ВТБ Кубком Кремля», рада вернуться на родной турнир, всегда играю здесь с большим удовольствием. В зале не выступала, с тех пор как играла в Москве три года назад. Но ничего, моя философия — «хорошая игра или плохая, надо бороться за каждый мяч и наслаждаться моментами на корте». У меня был непростой период, много травм. Поэтому уже тот факт, что играю каждый день в полную силу, а на следующее утро ничего не болит и снова можно выйти на корт, для меня огромный успех. Естественно, есть дни, когда не всё получается, но надо стиснуть зубы и бороться, как я и делала сегодня», — приводит слова Клейбановой пресс-служба турнира.

Во втором круге Клейбановой предстоит сыграть с победительницей встречи Полина Лейкина (Россия) — Бернарда Пера (США).