Надаль требует с экс-министра спорта Франции компенсацию за клевету

Адвокаты первой ракетки мира, испанского теннисиста Рафаэля Надаля требуют 100 тысяч евро от бывшего министра спорта Франции Розелин Башло в качестве компенсации за клевету, сообщает Marca. В марте 2016 года Башло в эфире телешоу на французском канале D8 заявила, что Надаль пропустил семь месяцев в 2012 году не из-за травмы колена, а из-за положительного допинг-теста.

Адвокат Надаля Патрик Мейзоннёв на состоявшихся 13 октября слушаниях продемонстрировал медицинские документы, доказывающие наличие травмы у теннисиста в указанное время, а также заявил, что комментарии Башло могут повлиять на спонсорские контракты его подзащитного.

Адвокат Башло Оливье Шаппюи отметил, что слова его подзащитной основаны на комментариях в СМИ теннисистов Кристофа Рохуса и Даниэля Коллерера. Он также заметил, что на спонсорские контракты Надаля выступление Башло в шоу не повлияло.

Прокурор считает обвинения против Башло очень серьёзными. Приговор по данному делу должен быть вынесен 16 ноября.