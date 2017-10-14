Дзаламидзе и Кнолль вышли в финал турнира в Линце в парном разряде

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолль вышли в финал турнира в Линце в парном разряде. В полуфинальном матче Дзаламидзе и Кнолль в двух сетах нанесли поражение румынке Михаэле Бузэрнеску и Оксане Калашниковой из Грузии со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 2 минуты. Дзаламидзе и Кнолль реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов и допустили 3 двойные ошибки. На счету Бузэрнеску и Калашниковой 1 брейк и 1 ошибка на подаче.

За титул Дзаламидзе и Кнолль сыграют с первой парой турнира Кики Бертенс/ Юханна Ларссон (Нидерланды/Швеция).