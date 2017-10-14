Рыбакина вышла во 2-й раунд квалификации «ВТБ Кубка Кремля»

Елена Рыбакина, получившая от организаторов «уайлд-кард» в квалификацию, стала шестой россиянкой, вышедшей во второй раунд отборочного турнира «ВТБ Кубок Кремля». В стартовом матче Рыбакина победила чешку Петру Крейсову со счётом 6:1, 6:4. За выход в основную сетку Рыбакина сыграет ещё с одной чешской теннисисткой — Терезой Мартинцовой (7).

Соперницей Алисы Клейбановой (WC) во втором раунде квалификации стала американка Бернарда Пера (6). Алла Кудрявцева сыграет с украинкой Ангелиной Калининой (9), Полина Монова — с гречанкой Валентини Грамматикопулу. Виктория Каменская и Анна Блинкова (5) разыграют путёвку в основную сетку между собой.