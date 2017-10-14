Рыбакина: ошибалась, когда думала, что дома играть спокойнее

Обладательница «уайлд-кард» в квалификацию «ВТБ Кубка Кремля» Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом раунде отборочного турнира над чешкой Петрой Крейсовой со счётом 6:1, 6:4.

«В первом сете мы обе волновались, а во втором — соперница привыкла к корту и тогда я сама начала делать невынужденные ошибки. Думаю, что это не более чем волнение первого матча. Играть было очень необычно, никогда не выступала на столь большом корте. Когда думала, что дома играть спокойнее, я ошибалась. На меня пришли посмотреть столько родных и близких, что играть было тяжелее, чем на выезде», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба турнира.

В следующем матче Рыбакиной будет противостоять ещё одна представительница Чехии — Тереза Мартинцова, получившая седьмой номер посева.