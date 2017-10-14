Надаль опередил Агасси по количеству побед за карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1), обыгравший в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае хорвата Марина Чилича (4) со счётом 7:5, 7:6 (7:3), одержал свою 871-ю победу в карьере и опередил по этому показателю американца Андре Агасси (870), выйдя на шестое место.

Лидером по количеству побед за карьеру в Открытой эре является Джимми Коннорс (1256). Далее следуют Роджер Федерер (1122), Иван Лендл (1068), Гильермо Вилас (929) и Джон Макинрой (877).

В финале «Мастерса» в Шанхае Надаль сыграет со вторым сеяным — швейцарцем Федерером.