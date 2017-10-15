Дель Потро: финал Надаль — Федерер будет интересно посмотреть

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае и поделился ожиданиями от финала Федерер — Надаль.

«На этой неделе я показывал хороший уровень тенниса, и сегодня на разминке чувствовал себя нормально, поэтому я решил сыграть в финале, несмотря на полученное накануне повреждение. Играть против Роджера — это всегда большая честь. Корт здесь очень быстрый, что должно было помочь мне в игре.

Я неплохо играл, но в некоторые моменты Роджер играл гораздо лучше, чем я, и использовал свои шансы. Он сыграл лучше всего в паре моментов в двух сетах, но этого оказалось достаточно, чтобы я проиграл. После матча запястье сильно болит, но по-другому и не могло быть после такого напряжённого матча.

Теперь у меня есть несколько дней для отдыха. Если в эти дни моё состояние улучшится, и я пойму, что смогу показывать свой теннис на 100%, то я не буду вносить изменения в своё дальнейшее расписание.

Финал Надаля и Федерера? Роджер выглядит просто невероятно на этом турнире. Думаю, немногие смогли бы здесь его победить. Возможно, как раз Рафа. Но быстрое покрытие всё же лучше для Роджера. Но Рафа – боец, он никогда не сдаётся. Этот матч будет очень интересно посмотреть», — приводит слова Дель Потро пресс-служба АТР.