Текстовая онлайн-трансляция финала Шарапова — Соболенко в Тяньцзине

Россиянка Мария Шарапова (WC) поспорит с белоруской Ариной Соболенко за титул турнира категории WTA International в Тяньцзине.



По пути к полуфиналу Мария победила Ирину Бегу (9), Магду Линетт, Стефани Фёгель (Q) и Пэн Шуай (3), не уступив ни одной партии. Соболенко обыграла Хань Синьюнь (Q), Дуань Инъин, Чжу Линь и Сару Эррани (Q) — также всех в двух сетах. Отметим, что Чжу Линь выбила из соревнований Петру Квитову (2).



Ранее Шарапова и Соболенко никогда друг с другом не играли. Для Марии это первый финал после выигранного ей турнира в Риме — 2015, а для Арины — первый финал WTA в карьере.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.