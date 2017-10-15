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Текстовая онлайн-трансляция финала Шарапова — Соболенко в Тяньцзине

15 октября 2017, воскресенье. 09:10 Теннис

Россиянка Мария Шарапова (WC) поспорит с белоруской Ариной Соболенко за титул турнира категории WTA International в Тяньцзине.

По пути к полуфиналу Мария победила Ирину Бегу (9), Магду Линетт, Стефани Фёгель (Q) и Пэн Шуай (3), не уступив ни одной партии. Соболенко обыграла Хань Синьюнь (Q), Дуань Инъин, Чжу Линь и Сару Эррани (Q) — также всех в двух сетах. Отметим, что Чжу Линь выбила из соревнований Петру Квитову (2).

Ранее Шарапова и Соболенко никогда друг с другом не играли. Для Марии это первый финал после выигранного ей турнира в Риме — 2015, а для Арины — первый финал WTA в карьере.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Тяньцзинь 2017. Финал
15 октября 2017 года, воскресенье. 09:10 МСК
Мария
Шарапова
Арина
Соболенко
1:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова
Новости. Теннис
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