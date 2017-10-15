Шарапова завоевала первый титул после дисквалификации, выиграв в Тяньцзине

Россиянка Мария Шарапова (WC) завоевала первый титул после дисквалификации, одержав непростую победу над белоруской Ариной Соболенко в финале турнира категории WTA International в Тяньцзине (Китай) — 7:5, 7:6 (10:8).



В обоих сетах Шараповой пришлось отыгрываться — с 1:4 в первом и с 1:5 во втором. При этом сетбол у Соболенко был только один — при 5:4 в её пользу во второй партии.



Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Шарапова сделала 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Соболенко 1 эйс, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнта из 10.



Для Соболенко это был первый финал WTA в карьере. Шарапова вышла в финал впервые после турнира в Риме — 2015. За карьеру Мария теперь завоевала 36 титулов, включая 5 трофеев с турниров «Большого шлема».



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.