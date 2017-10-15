Бегу и Эррани победили в Тяньцзине в парном разряде

Румынка Ирина Бегу и итальянка Сара Эррани стали чемпионками турнира в Тяньцзине (Китай) в парном разряде, обыграв в финале словенку Далилу Якупович и сербку Нину Стоянович (3) — 6:4, 6:3.



Матч продолжался 1 час 9 минут. Эйсов у теннисисток не было. Бегу и Эррани допустили 2 двойные ошибки и использовали 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Якупович и Стоянович 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



За весь турнир Бегу и Эррани проиграли всего один сет — украинке Катерине Бондаренко и россиянке Алле Кудрявцевой (1) в четвертьфинале.